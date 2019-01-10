300 عارض في «ستيل فاب 2019» الاثنين المقبل

المصدر: الشارقة ــ البيان

يستقطب معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019»، الذي تنطلق فعالياته في مركز اكسبو الشارقة الاثنين المقبل، كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال صناعة الصلب واللحام وقص المعادن ودعم عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات.

ويجمع الحدث في نسخته الـ15 التي تقام خلال الفترة من 14-17 يناير الجاري، أكثر من 300 شركة تمثل نُخبة المُصنّعين والمُورّدين العالميين الذين يعرضون أحدث الابتكارات لأكثر من 1000 علامة تجارية دولية.

تعزيز‏

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، إن «ستيل فاب» يواصل تعزيز مكانته كحدث رئيسي للأعمال المعدنية على مستوى المنطقة، ونجح باستقطاب العديد من كبار اللاعبين من شركات وعلامات تجارية إماراتية ودولية رائدة في مجال صناعة الصلب وقص المعادن والآلات واللحام وغيرها من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وتايوان والصين والهند وباكستان والعديد من الدول الأوروبية ومن أمريكا الشمالية.

اجنحة وطنية

ويستضيف «ستيل فاب» للمرة الأولى جناحاً وطنياً للمملكة المتحدة يضم 6 من أكبر الشركات الصناعية البريطانية، إلى جانب العديد من الأجنحة الوطنية الأخرى لإيطاليا والصين والهند وتركيا وتايوان.

إضافة إلى الجناح الألماني الوطني متمثلاً بـ«معرض إيسن لقص ولحام المعادن العالمي» الذي يّشارك للمرة الثانية على التوالي بجناح خاص يضم أكثر من 13 شركة ألمانية. وتقام فعاليات المعرض يومياً من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.

منتجات

وستشارك شركة إس إس أيه بي العاملة في سوق الصلب المروي والمعالج حرارياً وكذلك في الصلب عالي القوة في «ستيل فاب»، حيث تعرض مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بصناعات النقل الثقيل والصناعات المعالجة للمواد الخام مثل الإنشاءات والتعدين.

وقال أزغور يالسين مدير مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط: حضورنا القوي في منطقة الشرق الأوسط يؤكد تركيزنا على الأسواق في هذه المنطقة.

ولدينا مخزون ضخم بالمنطقة الحرة في الحمرية، ويمكننا تقديمها خلال مدة أقصاها 48 ساعة في الظروف العادية. ونحن دائماً نبتكر ونجري أبحاثاً لتطوير أنواع فولاذية جديدة توفر حلولاً أفضل. والشركة لديها حضور في أكثر من 50 دولة، كما أن لديها مرافق إنتاج في السويد وفنلندا والولايات المتحدة.