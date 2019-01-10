692 مليار درهم ناتج أبوظبي نهاية سبتمبر 2018 بنمو 14 %

المصدر: أبوظبي ــ وام

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى 692.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بزيادة قدرها 84.8 ملياراً، وبنمو نسبته 14% تقريباً مقارنة مع 608 مليارات في الفترة المقابلة من عام 2017.

وتظهر القراءة الأولية للأرقام الصادرة عن الجهات المعنية، ومن ضمنها مركز أبوظبي للإحصاء أن الناتج المتحقق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري يشكل نحو 83.3% من إجمالي ناتج الإمارة المسجل طوال 2017 والبالغ 833 مليار درهم تقريباً.

ويأتي تواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بدعم من حركة النشاط، التي سجلتها القطاعات النفطية وغير النفطية على حد سواء، والتي من المتوقع استمرارها خلال الربع الأخير من 2018.

وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى نحو 280 ملياراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 33.3% مقارنة مع 210.2 مليارات في الفترة نفسها من 2017.

أما على صعيد القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في أبوظبي فقد بلغت قيمتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 412.8 ملياراً بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة مع 397.7 ملياراً في الفترة ذاتها من 2017.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بلغ نحو 456 ملياراً خلال النصف الأول من 2018 بنمو نسبته 12% مقارنة مع نحو 407 مليارات في الفترة ذاتها من 2017.

وفيما سجل الناتج الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 9% خلال الربع الأول من 2018 بالمقارنة مع المتحقق في الربع الأول من 2017 فقد ارتفعت وتيرة النمو لتصل إلى 15.3% في الربع الثاني في حال مقارنتها مع الربع ذاته من العام السابق، ثم قفزت إلى أكثر من 17% خلال الربع الثالث من 2018.

وأظهر الكتاب الإحصائي السنوي الأخير الذي أصدره مركز أبوظبي للإحصاء أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 287.7 ألف درهم خلال 2017.