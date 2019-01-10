«جدارة» تستقطب كبرى شركات المنطقة للمساهمة في تأهيل الشباب العربي

المصدر: دبي- البيان

انضمت جهات جديدة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية إلى برنامج «جدارة»، المبادرة التي أطلقتها وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية لمجموعة الطيّار.

والتي تهدف إلى تمكين الشباب العربي وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال الأعمال الريادية، وتتمثل في دورة تدريبية مكثفة مدتها 6 أشهر يتم فيها صقل مهارات المتدربين. وتضم الشركات والمؤسسات

التي شاركت مؤخراً في البرنامج: مؤسسة دبي للمستقبل، أمازون ويب سيرفيسز، جامعة مانشستر مركز الشرق الأوسط، شراع، ستيب أريبيا ومايكروسوفت؛ حيث تضافرت الجهود لمنح 20 متدرباً من خريجي الجامعات، ممن تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج، الفرصة لتنمية مهاراتهم في مجالات عدة.

وقدّمت شركة مايكروسوفت جلسة تدريبية استمرت لمدة يوم كامل، كان الهدف منها إعطاء المشاركين نبذة عن تاريخ الشركة وطبيعة عملها، ومن ثم تطرق الخبراء للحديث عن الذكاء الاصطناعي والأهداف المستقبلية للشركة.

وقامت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعريف بخريجيها وتقديمهم لمنطقة 2071، ما منحهم الفرصة لمشاركة أفكارهم الإبداعية في مجال الأعمال، ومهاراتهم في عرض الأفكار بطريقة مبتكرة، كما سنحت لهم الفرصة بالتعرف على النظام البيئي للشركة، وقام المدربون كذلك بمشاركة معارفهم وخبراتهم مع متدربي جدارة.

وأسهمت ستيب جروب في تقديم عرض متكامل عن الشركات الناشئة وعقد لقاءات مثمرة بين المتدربين والخبراء المتميزين في المنطقة، كما نظمت جولات إلى مجموعة من الشركات «حاضنات الأعمال» في دبي، والتي تهدف إلى تطوير شركات رواد الأعمال.

ومن المقرر استضافة متدربي جدارة في ستيب 2019 الشهر المقبل، ومنحهم الفرصة للاستفادة من الخبرات في مجال المشاريع المبتكرة ليس في الإمارات فحسب، وإنما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حد سواء. أما شركة شراع، فكان لها دور كبير في هذا المجال عبر دعوة المتدربين لحضور مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.

حيث حظي المشاركون بفرصة مشاهدة رواد الأعمال وهم يطرحون أفكارهم الاستثمارية أمام المشاركين على أرض الواقع.

وكان لجامعة مانشستر مركز الشرق الأوسط مشاركة فعالة في هذا المجال، وذلك بإعطاء لمحة شاملة عن الممارسات المتبعة في مجال الأعمال التجارية؛ والتي تضمنت محاضرات حول إدارة القلق والذكاء العاطفي؛ وهما أمران أساسيان في بيئة العمل وعنصران مهمان في القيادة الناجحة.

وتسهم أمازون ويب سيرفيسز عبر برنامجها AWS Activate في تزويد المشاركين في جدارة بأرصدة ترويجية، إضافة إلى الدعم الفني والموارد الأخرى لمساعدتهم على تطوير وتعزيز مهاراتهم في الحوسبة السحابية.

فرصة

حظي نخبة من الشباب العربي، الذين تم اختيارهم عبر إجراء مقابلات مكثفة الصيف الماضي لتقييم مهاراتهم، على فرصة ذهبية، للتعرّف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الأعمال الرقمية، والاستفادة من خبرات الشركات الجديدة المشاركة في البرنامج.