عروض التسوّق المسائية تنطلق اليوم في «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: دبي - البيان

احتفاءً بالدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أول مركز مشارك في فعالية «عروض التسوّق المسائية» الجديدة.

والتي أطلقت هذا العام لتمكين المتسوقين من الحصول على صفقات إضافية في مركز تسوّق محدّد كل يوم أربعاء من الساعة السادسة مساءً، وفي هذا الأسبوع بإمكان الزوار والمقيمين التوجّه إلى «ذا أوتلت فيليدج»- المركز الذي يقدّم أرقى العلامات التجارية العالمية للأزياء- لفرصة الحصول على أفضل المنتجات بأسعار مخفضة.

ويتاح لعشاق التسوّق اقتناء منتجات أشهر العلامات التجارية، والاستفادة من خصومات إضافية مساء يوم الأربعاء 9 يناير، بما في ذلك علامتا الملابس الأمريكية «تومي هيلفيغر» و«كالفن كلاين»، حيث ستقدّمان خصماً إضافياً بنسبة 20 % على الأسعار بمناسبة مهرجان دبي للتسوّق، وكذلك تقدم شركة «الجابر للنظارات» خصماً إضافياً 20 % على منتجاتها.

أما «مجموعة ريفولي» فتكافئ زبائنها يوم الأربعاء بهدايا متنوعة تتضمن حقائب ظهر تحمل علامة «رادو» التجارية الشهيرة، وقسائم يمكن استبدالها بنظارات وحقائب للحاسوب المحمول تحمل علامة «كالفن كلاين» وربطات عنق تحمل علامة «لونجين» وأطقم إعداد شاي ماركة «ميدو».

عروض مغرية

وتسعى العلامات التجارية للألبسة المريحة العصرية «سوبرداي» و«لامارتينا» إلى مكافأة الزبائن بعرض (اشتر اثنين واحصل على الثالث مجاناً) على كافة المنتجات المتوفرة في محلاتها في ذا أوتلت فيليدج، أما متجر «يو إس بولو أسن» فيقدم 10% خصماً إضافياً على كافة منتجاته، وبالمقابل تقدم متاجر الألبسة التي توفر منتجات المصممين المشهورين عروضاً إضافية مغرية.

حيث تصل خصومات متجر «برايسليس» متعدد الماركات إلى 30 % إضافية على كافة المنتجات المتوفرة لديه، بينما يقدم متجر «هوغو بوس» قبعة مجانية مقابل المشتريات التي تتجاوز قيمتها 750 درهماً، أما مشترو البدل الرسمية لديه والتي لا تخضع للخصم فيحصلون على ربطة عنق مجانية، كما يقدم متجر «جوزيبه زانوتي» هدية مجانية لكل مشترٍ لمنتجاته خلال المهرجان.

وجبات مجانية

كما يمكن للذواقة الاستفادة من عروض خاصة مميزة في كلّ من متجر المثلجات اليابانية الفاخرة «مويشي»، الذي يقدّم لضيوفه كوباً مجانياً من الشاي أو القهوة عند شراء 3 موتشي أو أكثر، بينما يقدم المقهى الإيطالي «كافيه نيرو» وجبة مجانية مع كل وجبة مباعة، ويقدم «غاليري لافاييت غورميه» طبق مكرونة مجاناً مع كل طبق مباع.

ويقدم «بروجكت باي» خصماً 25 % على إجمالي الفاتورة، وكذلك مطعم البرجر الفرنسي «بيغ فرناند» الذي يقدّم لضيوفه خصماً 15 % على كامل الفاتورة، ما يضمن لزوار المركز إمدادهم بالطاقة اللازمة للتسوّق حتى وقت متأخر من الليل.