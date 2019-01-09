1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 50 مليوناً و106 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليوناً في منطقة الصفا الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليوناً في منطقة عيال ناصر.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليوناً وتلتها منطقة عيال ناصر بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 11 مليوناً وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بنفس القيمة في منطقة برج خليفة. وسجلت الرهونات مليار درهم منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 985 مليوناً و13 رهن فلل وشقق بقيمة 15 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 188 مليوناً، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 171 مليوناً.