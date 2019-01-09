10 آلاف طالب ضمن برنامج «هندسة المستقبل» من الإمارات العالمية للألمنيوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تمكن برنامجها «هندسة المستقبل» الذي يهدف إلى تحفيز الطلبة للتوجه نحو الدراسات والوظائف القائمة على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من الوصول إلى 10 آلاف طالب وطالبة في دولة الإمارات منذ إطلاقه في العام الماضي.

ويسهم البرنامج المدرسي «هندسة المستقبل» في مساعدة الطلاب على فهم كيفية تطبيق المبادئ النظرية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمعروفة دولياً بمنهج «STEM» وتطبيقها بشكل عملي في الصناعات التي تعتمد عليها الدولة، حيث تمت زيارة 38 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، ونُظمت ورش عمل لطلاب الصفوف: التاسع، العاشر، والحادي عشر، مما شجع العديد من الطلبة على الالتحاق بالبرنامج.

رؤية 2021

ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً أكثر من 1.540 من الفنيين في التخصصات القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من بينهم 500 من مواطني الدولة. كما حددت رؤية الإمارات 2021 مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها ضرورة حيوية في إطار جهودها لخلق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تنطوي كافة جهودنا المبذولة على تحقيق الأهداف الوطنية، وفي إطار رؤية الإمارات 2021، برزت الحاجة إلى انخراط المزيد من الشباب في المهن المتعلقة بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقد أظهرت أبحاثنا اهتمام العديد من الشباب بدراسة هذه الموضوعات إلا أنهم في نهاية المطاف يختارون العمل في وظائف أخرى، ومن هذا المنطلق يلعب برنامج هندسة المستقبل دوراً بارزاً في تحفيز الطلبة لمواصلة حياتهم المهنية في وظائف تتعلق بهذه التخصصات.

تطبيقات عملية

وفي سبتمبر الماضي، وسعت الشركة نطاق برنامج «هندسة المستقبل» من خلال إطلاق «تحدي تصميم الألمنيوم» وهو عبارة عن مسابقة وطنية على نطاق طلاب المدارس الثانوية لابتكار تطبيقات عملية لمبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ضمن 4 فئات للمسابقة تمثل الاستخدامات الأساسية للألمنيوم حول العالم.

حيث يمكن للطلاب اختيار تصميم حلول مبتكرة في أحد الموضوعات الأربعة وهي تصميم وسائل المواصلات المستقبلية، التصميم المعماري، تصميم عمليات التعليب والتغليف الموجهة لحملات الإغاثة الإنسانية، وتصميم الفن الحركي، على أن يحصل الفريق الفائز على جائزة نقدية قيمة وسيتم الإعلان عن الفائزين لهذه المسابقة خلال فبراير 2019.