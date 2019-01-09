مجلس سيدات أعمال أم القيوين وبلدية الفلج ينظمان معرض الشتاء

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين بالتعاون مع بلدية أم القيوين - فرع فلج المعلا، «معرض الشتاء» في حديقة فلج المعلا، بحضور عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وعلياء الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار، وسالم خلفان بن حسين مدير بلدية أم القيوين - فرع فلج المعلا.

وضم المعرض 25 من أصحاب الرخص التجارية والأسر المنتجة الذين تنوعت مشاركاتهم من الملابس والعطور والبخور والأكسسوارات والأعمال اليدوية وألعاب الأطفال والمأكولات الشعبية وسيارات الطعام المتنقلة، كما ضم المعرض صوراً للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولوحة جدارية للكتابة في حب زايد، واستقبال عام التسامح.