«عزيزي» تمنح «شيراج للمقاولات» عقداً بـ 216 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

منحت «عزيزي للتطوير العقاري» عقداً بقيمة تتجاوز 216 مليون درهم إلى شركة «شيراج للمقاولات»، إحدى شركات مجموعة «بي آر في جلوبال جروب»، لتطوير 4 مواقع تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من مليون قدم مربعة.

ويشمل العقد قسمين، تبلغ قيمة الأول 164.8 مليون درهم، وهو مخصص لتطوير 3 مواقع مساحتها الإجمالية 769.51 ألف قدم مربعة في المرحلة الأولى من «عزيزي ريفييرا»، المشروع الرئيس للشركة على الواجهة المائية بمنطقة «ميدان ون». أما القسم الثاني من العقد، فتبلغ قيمته 51.6 مليون درهم، لتطوير موقع آخر بمنطقة الفرجان بمساحة 245.24 ألف قدم مربعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: تسليم المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد لها يأتي في صدارة أولوياتنا، ويشكّل التزاماً أساسياً منّا تجاه العملاء.