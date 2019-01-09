«ماستركارد» ترتقي بشعار علامتها التجارية إلى آفاق جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماستركارد لتكنولوجيا حلول الدفع، أمس، تقديم شعارها الجديد المتمثل في الدائرتين المتداخلتين باللونين الأحمر والأصفر، والمعروفتين على أنهما رمز الشركة، من دون كتابة اسم «ماستركارد». وسيتم اعتماد هذا الشعار ضمن سياقات محددة، إذ سيوضع على علامات المطبوعات في المتاجر العادية والرقمية التي تقبل الدفع بواسطة «ماستركارد».

إضافة إلى استخدامه خلال الفعاليات. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التطور المستمر لقطاعي الاستهلاك والتجارة، إذ سيعمل الشعار الجديد على تمثيل «ماستركارد» بشكل أفضل من السابق، في حين سيتيح التصميم العصري والمرن للشعار اندماج العلامة التجارية بشكل أفضل وأكثر سلاسة في العالم الرقمي.

وقال راجا راجامانار رئيس التسويق والاتصال في ماستركارد: يجب أن تكون عملية إعادة الابتكار في العصر الرقمي بسيطة ومعاصرة في الوقت ذاته. يستطيع أكثر من 80% من الأشخاص التعرف إلى رمز «ماستركارد» من دون كلمة «ماستركارد»، لذلك وجدنا أننا مستعدون للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة تطور علامتنا التجارية.

وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، كانت الدائرتان المتداخلتان باللونين الأحمر والأصفر العلامةَ المميزة لماستركارد.