طيران الإمارات تطلق عروضاً خاصة للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة لعملائها في الإمارات للسفر إلى عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 22 يناير الجاري على أن يتم السفر من 10 يناير حتى 30 نوفمبر.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط من 795 درهماً، وإلى وجهات في أوروبا من 1955 درهماً، وإلى وجهات في أفريقيا من 1355 درهماً وإلى وجهات في الأمريكتين من 3535 درهماً، وإلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ من 825 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 3745 درهماً إلى وجهات في الشرق الأوسط، ومن 8865 درهماً إلى وجهات في أوروبا، ومن 5995 درهماً إلى وجهات في أفريقيا، ومن 16925 درهماً إلى وجهات في الأمريكتين، ومن 3395 درهماً إلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2479 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

ويستمتع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر متميزة أياً كانت درجة سفرهم بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية الذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، إضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات.

وكما هو الحال على جميع الرحلات، يحصل الركاب على وزن أمتعة سخي، مع 50 كيلوغراماً للدرجة الأولى، و40 لرجال الأعمال وما يصل إلى 35 كيلوغراماً لراكب الدرجة السياحية. ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً كانت درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب.