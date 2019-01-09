سباحة على ارتفاع 210 أمتار

المصدر: دبي- البيان

بدأت شركة نخيل العقارية بناء حوض السباحة «إنفينيتي» في برج «ذا بالم تاور» المكون من 52 طابقاً ويضم فندقاً فاخراً وشققاً سكنية في قلب «نخلة جميرا» دبي.

وسيكون «إنفينيتي» الواقع على السطح وبارتفاع 210 أمتار ويغطي مساحة 775 متراً مربعاً واحداً من بين أعلى أحواض السباحة في العالم حيث يطل على جميع جوانب البرج الأربعة ليوفر إطلالات بانورامية على «نخلة جميرا» والخليج العربي وأفق دبي.

ويقع حوض السباحة الذي يتسع لـ930.000 لتر من المياه في الطابق الـ50 في برج «ذا بالم تاور»، وسيكون فوقه في الطابق الـ51 منصة «بوديوم» تضم مطعماً ومنصة لمشاهدة المناظر الخلابة بارتفاع 240 متراً في الطابق 52.