«مبادلة» تعتمد خطة عمل 2019

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي.

حيث اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2019. تناول الاجتماع النقاش حول الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمود إبراهيم المحمود، وعبد الحميد محمد سعيد.