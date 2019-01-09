دبي ضمن أفضل 10 مدن بالعالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حلّت دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم لعام 2019 حسب تقرير مؤسسة ريزونانس للاستشارات العالمية.

وكانت دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن العشرة الأوائل على القائمة، والتاسعة في الترتيب العالمي بعد كل من لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وبرشلونة وموسكو وشيكاغو وسنغافورة على الترتيب، متفوقة على سان فرنسيسكو الأمريكية التي حلّت في المركز العاشر.

وقيمت ريزونانس للاستشارات جودة المدن العالمية في أحدث تقاريرها لعام 2019، على أساس المدن التي يعيش بها أكثر من مليون نسمة، مستخدمة مجموعة من العناصر للقياس تشمل الأداء الإحصائي وتقييم الجودة في استطلاع للسكان المحليين والوافدين في 24 مجالاً مختلفاً مقسمة إلى ست فئات، تضم جودة المكان (البيئة الطبيعية والمبنية) والمنتج، والبرامج والسكان والرخاء والترقي.

وحلّت دبي في المركز الثاني في جودة المكان والرابع في الترقي (سرعة التحسن). وتصف «بلومبرغ» هذا التقرير لأفضل مدن العالم بأنه الأكثر شمولية. ويحدد التقرير جودة المدن أيضاً على أساس رغبة سكانها للعيش فيها من مواطنين ووافدين ورجال أعمال، وليس من جانب وجهة نظر سياحية.