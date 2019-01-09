«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى بلغراد

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت شركة «العربية للطيران» إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى العاصمة الصربية بلغراد بدءاً من 28 يونيو 2019 بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن هذه الخطوة تؤكد التزام «العربية للطيران» المتواصل بتزويد عملائها برحلات جوية ذات قيمة إضافية. ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة إلى العاصمة الصربية بعد أن أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ.

وتسيّر «العربية للطيران» رحلاتها حالياً إلى أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من 4 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.