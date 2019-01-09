65 عارضاً بمعرض ريادة الأعمال في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أمس فعاليات معرض ريادة الأعمال السابع بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، حيث افتتحه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الراعية للحدث، ويستمر المعرض في مركز إكسبو خورفكان حتى 12 يناير.

وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن إقامة معرض ريادة الأعمال السابع في المنطقة الشرقية يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق خطة التطوير الشامل التي بدأتها وبادرت بها الدائرة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

وتوجيهاته السديدة بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية. وتشارك الدائرة في المعرض بمنصة حماية المستهلك.

وقالت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن هذه المعارض تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وتنشيط المعاملات التجارية وتشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ما يؤكد نجاح جهود الدائرة المبذولة وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.