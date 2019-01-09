«إحصاء الشارقة» تطلق أعمال مشروع المسح الاقتصادي في الإمارة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مؤخراً، أعمال مشروع المسح الاقتصادي، الذي ينفذ للمرة الأولى في الإمارة، ويغطي جميع المناطق الإدارية في الإمارة (مدينة الشارقة، المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى) .

إضافة للمناطق الحرة، بهدف جمع بيانات حول خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً غير ربحي.

وتسهم البيانات الإحصائية التي سيوفرها المسح في توضيح واقع وأداء اقتصاد الإمارة وتلبية احتياجات العاملين في مختلف مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار بقضايا الاقتصاد الوطني. ويعد المشروع مكوناً أساسياً في قياس المدخلات والمخرجات الرئيسية لإعداد الحسابات القومية وتركيب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أهميته في إصدار المؤشرات الاستثمارية الرسمية.

ومعرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة ومساهمتها في نمو الناتج الوطني. ويعتمد تنفيذ المسح على توجيه رسائل إلى جميع الشركات في الإمارة تتضمن رابطاً إلكترونياً يحتوي على استمارة مخصصة لجميع البيانات المطلوب الحصول عليها، إضافة إلى الزيارات التي سيقوم بها الباحثون للمنشآت.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أهمية البيانات الإحصائية في تقديم صورة شاملة حول الأداء الاقتصادي للإمارة، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المؤسسات الحكومية التي قدمت التسهيلات المطلوبة لإنجاح مشروع المسح الاقتصادي.

ودعا القاسمي أصحاب المنشآت والشركات الاقتصادية للاستجابة إلى الرسائل الموجهة إليهم من الدائرة والتعاون مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالبيانات المطلوبة.