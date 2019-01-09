«غلفتينر» تطلق خدمة «ميناء الشارقة التجاري»

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «غلفتينر»، عن أحدث إضافة إلى محفظتها في الإمارات وهي خدمة «ميناء الشارقة التجاري» وهي خدمة استراتيجية جديدة لتخليص الشحنات البحرية. وتوفر الخدمة الجديدة إمكانية الربط على نحو غير مسبوق بين الشارقة ودبي، ويمكن الحصول على الخدمة عند مفترق الطرق السريعة E311 والمليحة.

وتضمن الخدمة الجديدة أيضاً أسرع فترات عبور وأقل التكاليف لخدمات تسليم البضائع إلى الشمال من منطقة البرشاء، فضلاً عن الربط الشامل بين مختلف مناطق دولة الإمارات. كما أن موقعها الاستراتيجي، على بعد 10 دقائق فقط من الطريق السريع E311 و15 دقيقة من الطريق السريع E611، يتيح خفض تكاليف التسليم من الميناء إلى موقع العميل بنسبة تصل إلى 80٪.