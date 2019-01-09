المصدر: دبي - البيان

تم مؤخراً إطلاق أول منصة شاملة لطلب وتقديم العطاءات عبر الإنترنت تحت اسم «UAE Tenders» بهدف تعزيز دخل الشركات بطرق أكثر سهولة وأقل تكلفة، حيث إن الموقع يُعد شبكة إلكترونية واسعة تربط بين الموردين والمشترين في أنحاء الإمارات.

وعقب التسجيل بموقع uaetenders.ae، تقوم الشركات من أنحاء الإمارات بنشر متطلباتها واحتياجاتها، ومن ثم يتم إخطار الموردين المسجلين بالموقع الذين بدورهم يقبلون الطلبات ويرسلون عروض الأسعار إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالشركات المذكورة دون وسطاء.

وتشمل قاعدة البيانات العديد من الموردين العاملين في شتى الصناعات والمجالات، مثل: الزراعة والبناء والهندسة والتغذية والتعليم والمالية والتأمين والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى مجالات الصحة والطب والإعلام والعقارات والخدمات المنزلية والنقل والمواصلات وباقة من المجالات الأخرى، لذلك تُعد أكبر منصة إلكترونية لطلب وتقديم العطاءات في الإمارات. ولا تقتصر المناقصات على الآلات الكبيرة والمعدات الثقيلة، بل يمكن للشركات العثور على كل ما تحتاج إليه من أبسط المتطلبات إلى أكبر المشروعات.