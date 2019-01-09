معهد دراسات الأسمنت الأمريكي يفتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

افتتح معهد دراسات الأسمنت الأمريكي مؤخراً مكتباً إقليمياً في دبي.

يأتي ذلك في إطار يزداد الاهتمام المتزايد من قبل المعاهد والمؤسسات لدولية بفتح مكاتب إقليمية لها في دبي باعتبارها أهم مركز إقليمي في المنطقة. ويعتبر هذا أول حضور للمعهد خارج الولايات المتحدة له منذ افتتاحه عام 1904، وفق ما ذكر المعهد في بيان له.

ويقع المكتب في مركز دبي للتجارة العالمي، ويرأسه المدير الإقليمي للشرق الأوسط أحمد مهني، وسيركز المكتب على نشر وتقدم وتبني معايير استخدام الأسمنت في المنطقة. ويوفر المعهد موارد تقنية وبرامج تعليمية وبحثية ويمنح شهادات ويوفر خبرات معترفاً بها دولياً للأفراد والمؤسسات في مجال الخرسانة المسلحة والبناء ومواد البناء المرتبطة بالأسمنت في عمليات الإنشاء.