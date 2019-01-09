اتفاق بين «هيلتون» و«عبد الواحد الرستماني» لتشييد فندق ببر دبي

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة هيلتون العالمية، اتفاقية إدارة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني للبدء بعمليات بناء وتشييد فندق فاخر جديد تابع لعلامة «دبل تري من هيلتون» في منطقة بر دبي العريقة.

وسينضم «دبل تري من هيلتون دبي المنخول» إلى الفنادق الـ11 التي تشغّلها العلامة في الإمارات وهو يجسد أولى خطوات شركة عبدالواحد الرستماني العائلية في قطاع الضيافة.

وقال كارلوس خنيصر، نائب رئيس قسم التطوير لدى شركة هيلتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدت علامة دبل تري من هيلتون منذ افتتاح أول فنادقها في الإمارات قبل 4 سنوات، قصة نجاح مميزة، وهي تعدّ الآن واحدة من أسرع العلامات نمواً وازدهاراً في السوق المحلية. وتتيح الاتفاقية الجديدة مرونةً وتنوعاً في العمل يساعد في تقديم تجربة ضيافة متميزة.

ونحن نتطلع قدماً للعمل مع مجموعة الرستماني وتقديم عروضٍ جديدة وفريدة للمسافرين الذين ينشدون تجربة إقامةٍ لا تنسى في قلب المنطقة الثقافية التقليدية في دبي.

وبدأت عمليات البناء في الموقع متعدد الاستخدامات الذي سيحتضن الفندق، والذي يقع في جزء مهم من دبي، حيث يحتوي العديد من الوجهات والمعالم السياحية التي سيتسنى لضيوف الفندق زيارتها، كمتحف دبي وحصن الفهيدي وخور دبي، بالإضافة إلى العديد من الأسواق التي تعجّ بالحياة وتزخر بعبق الماضي والتراث العريق. وستضم الوجهة الفندقية الجديدة 327 غرفةً و131 شقةً فندقيةً مخدّمة.

وقال خالد الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني: سيشكّل الفندق إضافة قيّمة لمحفظتنا العقارية، ويتماشى مع الرؤية السديدة لـ«خطة دبي 2021».

والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كالوجهة المفضلّة في المنطقة للعيش والعمل والزيارة. ونرى في هيلتون العالمية شريكاً مثالياً لإدارة مشروعنا، ويغمرنا السرور أن نعمل جنباً إلى جنب مع هذه العلامة التي تحظى بمكانة مرموقة على المستوى الدولي. وسيضم الفندق 5 منافذ للطعام والشراب، بالإضافة إلى مسبحين خارجيين ومراكز للياقة البدنية ولرجال الأعمال.