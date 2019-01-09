ارتفاع أسعار تكاليف الإنشاءات بأبوظبي 1.2 % خلال الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع أسعار تكاليف الإنشاءات في العاصمة أبوظبي على أساس سنوي بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه، حيث بلغ الرقم القياسي 98.1% في الربع الثالث من 2018 مقابل 96.9% في الربع الثالث من 2017.

وأوضح المركز في تقرير أمس أن ارتفاع أسعار تكاليف الإنشاءات يرجع إلى ارتفاع 4 مجموعات، في مقدمتها أجور القوة العاملة بنسبة 6.9% ومواد الإنشاء 4.9% والمعدات 0.6% والأعمال الميكانيكية للتكييف بنسبة 0.4%.

بينما انخفضت خلال الفترة ذاتها أسعار 4 مجموعات أخرى، هي الخدمات 8.5% ومواد الأعمال الكهربائية 2.4% ومواد التشطيبات 2.1% والأعمال الميكانيكية لمواد التصريف الصحي 0.1%، فيما استقرت مجموعة التأمينات والأعمال الميكانيكية لمكافحة الحريق من دون تغيير.

وانخفضت أسعار تكاليف الإنشاءات على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بأسعارها في الربع الثاني. وأهم المجموعات التي أسهمت في الانخفاض الخدمات التي أسهمت بنسبة 84.5% من مجمل معدل الانخفاض لتراجع أسعار المجموعة 18.9% ويشكل وزنها 4.5%.