تطبيق ذكي ينظم عمل المقيّمين العقاريين في دبي

المصدر: دبي- البيان

استهلت مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي العام الجديد بإنجاز كبير ليترك أثراً إيجابياً عالياً على أنشطة التقييم العقاري في الإمارة، وذلك بإطلاقها التطبيق الذكي للمقيّمين العقاريّين «تقييمي».

وشهد طرح التطبيق الجديد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لقطاعات الدائرة.

وأشار المهندس مروان بن غليطة، إلى أن تنظيم عمليات التقييم في السوق العقاري من المهام الأساسية والمهمة لضبط أداء المقيمين العقاريين وتجهيز البيئة الأنسب للمستثمرين. ونوه بأن قرار المجلس التنفيذي رقم 37 لسنة 2015 نظم جميع جوانب عمليات التقييم العقاري في الإمارة.

وأناط بالمؤسسة مهام تنظيم وتسجيل المقيمين العقاريين. وأفاد بأن مشاريع المؤسسة الاستراتيجية تؤكد أهمية إطلاق تطبيقات ذكية تساهم في تلبية تطلعات المتعاملين وتوفير بيانات آنية لهم لدعم القرارات الاستثمارية.

ويعد التطبيق من أهم التطبيقات التي أطلقتها إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري إن التطبيق الجديد إنجاز متميز في خدمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة. كما يأتي في إطار التحول الذكي للخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري، والمتعلقة بخدمات التقييم للعقارات.

وأضاف: يقدم التطبيق الذكي للمقيّمين العقاريّين «تقييمي» خدمات مميزة لملاك العقارات والمستثمرين وجميع الجهات المعنية بالتقييم العقاري، ويساعدهم على الحصول على هذه الخدمات بسهولة تامة دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات الروتينية التي تستغرق المزيد من الوقت.

وتحتاج إلى الكثير من الجهد. ويسعدنا أن ينضم هذا التطبيق إلى حزمة تطبيقات الدائرة، لتواكب من خلالها توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، ومن أهمها استراتيجية «دبي × 10».

وأكد أن دائرة الأراضي تسعى من خلال مؤسسة التنظيم العقاري إلى تقديم هذه الفئة من الخدمات المتميزة لتواصل إحراز المزيد من التفوق على نظيراتها العالمية، ودعم تصنيف خدماتها على مؤشرات الأداء العالمية، وخاصة سهولة ممارسة الأعمال، والإسهام في ترسيخ سوق عقاري شفاف، يشجع على استقطاب رؤوس الأموال في القطاع العقاري.

وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية المحلية. ومن أهم النتائج التي سيجنيها المستثمرون الحصول على تلك الخدمات بأعلى مستويات الشفافية والمصداقية، من خلال شركات تقييم ذات حرفية وكفاءة عالية.

منصة

يعدّ «تقييمي» إحدى المنصات الذكية التي توفرها مؤسسة التنظيم العقاري للربط بين المقيّمين ومتعامليهم حيث يمكن للمالكين وممثليهم الاطلاع على المقيّمين المعتمدين من المؤسسة، واختيار الجهة المناسبة لخدماتهم، وطلب الحصول على تقييم لعقاراتهم. وتستطيع شركات التقييم إضافة الطلبات بالنيابة عن متعامليها، ليقوم المقيمون بقبول الطلبات أو رفضها، أو التنسيق مع المتقدمين بطلباتهم.

وعند الانتهاء من التقييم، يكون لدى المقيّمين خيار تقديم ملخص التقييم وإصدار شهادة لطلب التقييم. ويمكن لمتعاملي الدائرة والمقيّمين العقاريين وشركات التقييم تحميل التطبيق (Taqyimee) من متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور».