«الدار» تطلق مشروع «الريمان» في الشامخة بملياري درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أطلقت شركة «الدار» العقارية، مشروع «الريمان» الجديد، وهو منطقة استثمارية في الشامخة، بالقرب من مطار أبوظبي بقيمة ملياري درهم، ومن المقرر إطلاق المبيعات في 19 يناير.

وأوضحت «الدار» في مؤتمر صحافي أمس، أن المشروع يمتد على 2.8 مليون متر مربع، وسيوفر لأصحاب الدخل المتوسط من جميع الجنسيات، قطع أراضٍ سكنية بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم، وأراضي تجارية تبدأ من 4.69 ملايين .

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن المشروع يؤكد استراتيجية الشركة، التي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية، والتوسع إلى مناطق جديدة بأبوظبي، مشيراً إلى أن إطلاق المشروعجاء استجابة للطلب المتزايد على مشاريع الدخل المتوسط، وتلبية لحاجة السوق للمجمعات السكنية المميزة.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدي «الدار»، إن هناك طلباً متزايداً على مشاريع الدخل المتوسط، تبعاً لإطلاقنا مشاريع «ذا بردجز»، «ووترز أج»، و«الغدير».

وأضاف أن البناء في المشروع من المتوقع أن يبدأ خلال العام الجاري، على الأراضي ذات البنية التحتية الجاهزة، بهدف تسليمها للعملاء بحلول 2021، موضحاً أن المشروع خصص 786 قطعة أرض للفلل، و220 قطعة أرض للمباني السكنية.