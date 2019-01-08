«اقتصادية دبي» تتعاون مع «إعمار للضيافة» لترويج خدمة «الرخصة الفورية»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي التعاون مع «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، للترويج لخدمة الرخصة الفورية المتاحة للشركات ورجال الأعمال الراغبين بالتواجد ومزاولة أعمالهم في دبي.

وسيتولى فريق متخصص من قطاع التسجيل والترخيص التجاري تدريب مديري المكاتب الأمامية في الفنادق التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة» تحت مظلة علامتيها التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، وذلك لإحاطتهم على نحوٍ وافٍ بمبادرة الرخصة الفورية لتمكينهم من تعريف الضيوف والزوار بسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي.

كما سيقدم فريق عمل «لتس وورك»، أول شركة ناشئة يطلقها «e25» - مختبر «إعمار» الداخلي للابتكار والمخصص لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً ــ «التي تعنى بتوفير مساحات عمل مشتركة في المدينة لرجال الأعمال والاستشاريين والمهنيين المستقلين»، خصومات خاصة لمالكي «رخصة تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي لاستخدام مساحات عمل مشتركة.

ومع عدم الحاجة لعقد تأسيس وموقع قائم للسنة الأولى مع الرخصة الفورية، سيوفر فريق «لتس وورك» حلاً معقول التكلفة لتوفير مساحة العمل التي يحتاجها هؤلاء في مواقع رئيسية بدبي.

وتمكّن خدمة «الرخصة الفورية» الشركات من استصدار الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال 5 دقائق دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط. وتساهم الخدمة بتقليل الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: تعكس شراكتنا مدى الالتزام بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في تحفيز القدرة التنافسية الاقتصادية المستدامة لدبي. ونركز مع مجموعة إعمار للضيافة على الترويج لخدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن مجتمع الأعمال من استصدار الرخصة التجارية دون عناء.

ومع استضافة الفنادق المنضوية تحت مجموعة إعمار للضيافة للزوار من قطاعي الأعمال والترفيه من جميع أنحاء العالم، ستمكّن هذه الشراكة موظفي الفنادق من توفير معلومات دقيقة ووافية للضيوف الراغبين بتأسيس شركات تجارية في دبي.

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: بصفتها وجهة مفضلة لزوار دبي من جميع أنحاء العالم، تُعتبر فنادقنا المصدر الأول للمعلومات عن المدينة. وتتيح لنا الشراكة مع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» تقديم تفاصيل وافية للضيوف الذين يستفسرون عن إجراءات تأسيس الشركات في دبي.

وتوفر خدمة «الرخصة الفورية» حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين الذين بات بإمكانهم الآن الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن. وسنواصل دعمنا للمبادرات التي تسلط الضوء على نقاط القوة التنافسية لدبي.

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.

وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كافة الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

مساحات عمل

تعنى «لتس وورك» بتوفير مساحات عمل مشتركة في عدد من أرقى وجهات المدينة لرواد الأعمال والمهنيين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة باقات عضوية يومية وأسبوعية وشهرية مع باقة من المزايا الفريدة تشمل تقديم كمية غير محدودة من القهوة والشاي والمياه، واتصالاً لاسلكياً عالي السرعة بالإنترنت، وغرف اجتماعات، وركناً مجانياً للسيارات وغيرها.