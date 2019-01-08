«اقتصادية عجمان» تنجز التحول الرقمي بنسبة 100 %

المصدر: عجمان- البيان

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المرحلة الأخيرة من التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين لتنجز التحول بنسبة 100 %.

وأكد سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري، أهمية الإنجاز الذي حققته الدائرة بالتحول الرقمي الشامل لمختلف خدماتها.

مشيراً إلى الالتزام الكامل بمواكبة توجهات حكومة الإمارة في ما يتعلق بالخدمات الرقمية المقدمة للعملاء من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال، حيث تسهم الخدمات الرقمية في تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين، كما تعزز تنافسية الإمارة، وتدعم خطط الدائرة في جذب المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال.

وقال يعقوب رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات، عن أبرز الخدمات الرقمية، التي أصبحت متاحة للمتعاملين، وهي خدمة حجز الأسماء التجارية، وإصدار التراخيص الاقتصادية، والتجديد التلقائي والتصاريح التجارية.

وخدمة التفتيش، وحماية المستهلك، وحماية الملكية الفكرية، وأوضح أنه بإمكان المتعامل أن يحصل على هذه الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة ajmanded.ae أو تطبيق الهواتف الذكية AjmanDED المتوفر في متاجر أبل وجوجل.