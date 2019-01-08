1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 1.2 مليار درهم.

حيث تم تسجيل 124 مبايعة بقيمة 550 مليوناً، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون و101 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليوناً بمنطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 130 مليوناً في منطقة النهدة الأولى.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 11 مليوناً، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة جزر العالم أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة الوصل. وتصدرت وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 36 مليوناً.

وسجلت الرهونات 650 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 500 مليون و18 رهن فلل وشقق بقيمة 150 مليوناً، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 365 مليوناً ورهن في منطقة النهدة الأولى بقيمة 122 مليوناً.