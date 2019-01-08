«تانكر ترمينال»: الفجيرة الثانية عالمياً في تزويد السفن بالوقود

المصدر: دبي - البيان

ذكر موقع «تانكر ترمينال» الشبكي الهولندي أن الفجيرة تعد الثانية عالمياً في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الناقلات النفطية تقريراً، أمس، عن قدرات الفجيرة في قطاع تخزين وتجارة النفط، وذكر في تقريره أن الفجيرة بسبيلها لأن تصبح مركزاً عالمياً في هذا القطاع؛ وذلك نظراً للموقع الفريد الذي تتمتع به في منتصف المسافة بين خطوط الشحن المتجهة من الشرق إلى الغرب والعكس، قربها من خطوط النفط العالمية، اتصالها الجيد بكافة الشركات الدولية العاملة في قطاع الشحن.

فضلاً عما تمتلكه من منشآت عصرية متقدمة في قطاع تخزين وتكرير النفط. وأضاف التقرير أن الفجيرة تحظى بموقع مثالي على الساحل الشرقي للإمارات، ما جعلها تستقطب السفن للتوقف بغرض إعادة التزود بالوقود.