«أدنوك» تتجه لبيع جزء من وحدة تكرير

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك) في طريقها إلى تحويل نسبة من وحدة تكرير إلى القطاع الخاص في الربع الأول الجاري.

وتنوي أدنوك إتاحة الفرصة لشركات أخرى أن تحصل على نسبة من وحدة التكرير الجديدة.

وفق ما نقلته المجلة عن مصدر في الشركة. وأكد المصدر أن أدنوك تجري محادثات مع عدد من شركات الطاقة، رغم أن الشكل النهائي لهذه الشراكة ليس معلوماً بعد، موضحاً أن نسبة البيع قد تتراوح بين 5 و40%. وتقدر قيمة أصول التكرير لدى الشركة بنحو 20 مليار دولار، وتصل قدرة وحدتين للتكرير في مجمع الرويس إلى 922 ألف برميل يومياً.