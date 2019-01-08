إطلاق مشروع «بالاس ريزيدنسز» في منطقة خور دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منطقة خور دبي التي تجسد مفهوم «عالم الغد» إطلاق أول مشاريعها لعام 2019 «بالاس ريزيدنسز»، مشروع الواجهة المائية الذي يحتضن شققاً فاخرة من فئة خمس نجوم.

وتبعد شقق المشروع الجديد مسافة قصيرة عن اثنتين من وجهات الواجهة المائية المزدهرة، «مرسى الخور» الذي يحتضن ممشى مفعماً بالحيوية و«شاطئ الخور» الخلاب. ومن موقعها على مسار التنزه، تقدّم الشقق إطلالات مفتوحة على الأيقونة المعمارية «برج خور دبي» و«محمية رأس الخور للحياة البرية»، كما تبعد مسافة سير على الأقدام عن «دبي سكوير»، الوجهة التجارية الجديدة التي تجسّد مستقبل تجارة التجزئة في خور دبي.

ويقدّم «بالاس ريزيدنسز» للسكان تجربة معيشية راقية على واجهة مائية، بما يحتضنه من شقق فاخرة بغرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم. وستتولى العلامة التجارية الراقية والحائزة على جوائز، «العنوان للفنادق والمنتجعات»، تقديم الخدمات الفندقية للشقق حسب الطلب.

وسيتمكن السكان من الوصول إلى مجموعة من المرافق الحصرية في البرجين السكنيين والفندق. وتضم وسائل الراحة حوض سباحة من دون حواف على السطح على طراز «إنفينيتي»، وردهة مميزة ومنطقة للشواء، ونادياً رياضياً مجهزاً بالكامل بأحدث المعدات، وخدمة الكونسيرج على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وخدمة ركن السيارات وغيرها.

وسيكون بمقدور السكان أيضاً الاستمتاع بخدمات الفندق ومرافق الراحة عند الطلب، بما في ذلك مركز سبا حديث وغرف اجتماعات وخدمة فندقية فاخرة من فئة 5 نجوم ومطعم يقدّم أشهى الأطباق طوال اليوم. وسعياً إلى تعزيز أسلوب حياة سكان الواجهة المائية، يمكنهم التوجه إلى نادي اليخوت والشرفة الأنيقة التي توفر إطلالات ساحرة على خور دبي.

ومع إطلاق «بالاس ريزيدنسز»، يمكن للسكان والمستثمرين اغتنام فوائد امتلاكهم شقة سكنية في حي مزدهر بكل المقاييس، ومن المقرر أن يتم تسليم أول المنازل في منطقة خور دبي مطلع 2019. كما سينتقل أكثر من 5000 شخص إلى منازلهم في «مرسى الخور» هذا العام، مع استعداد أكثر من 12.75 ألف ساكن جديد للانتقال 2020.

مزايا

يحظى المستثمرون بالعديد من المزايا المجزية التي تشمل خدمات إدارة عقاراتهم لمدة 5 سنوات مقدمة من «إعمار»، وخصم بقيمة 50% على عضوية مسبح وسبا فندق «بالاس خور دبي»، علاوة على خصم بنسبة 25% على تناول الأطعمة والمشروبات في مطاعم الفندق.

كما يقع المشروع على مقربة من فندق «بالاس خور دبي» المرتقب الذي يضم 121 غرفة وطيفاً من المطاعم والخدمات الفندقية الفاخرة. ويتميز فندق «بالاس خور دبي» و«بالاس ريزيدنسز» بفنون عمرانية عصرية ويقعان ضمن برجين يتكون كل منهما من 44 طابقاً بإطلالة على قناة الخور وشاطئ الخور.