«بروج» تمنح «أدنوك للإمداد» عقداً لنقل شحناتها من محطة الرويس

المصدر: دبي - البيان

أرست شركة بروج البتروكيماوية عقداً على شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لأعمال الشحن والخدمات، لمدة ثلاث سنوات، لنقل 11 مليون طن من البوليمرات من محطة بروج لمناولة الحاويات في الرويس بأبوظبي إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي.

كان شهر مايو 2018 شهد توقيع شركة أدنوك للإمداد والخدمات عقداً مع بروج لمدة 5 سنوات، لإدارة عمليات مناولة شحناتها من المنتجات المعدة للتصدير في محطة مناولة الحاويات في الرويس، التي يتوقع أن تصل إلى نحو 800 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدم سنوياً.

وقال أحمد عمر عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج): «هذا هو العقد الثاني من نوعه في تعزيز التعاون بين شركتي بروج وأدنوك للإمداد والخدمات التي لدينا ثقة كبيرة في قدراتها وأدائها المميز الذي أظهرته في مناولتها لعملياتنا الخاصة بمناولة شحنات منتجاتنا في محطة الحاويات في الرويس».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن أنشطتنا المتعلقة بشحن منتجاتنا ستشهد تطوراً ملحوظاً في المستقبل القريب بفضل الخبرة التي تتمتع بها شركة أدنوك للإمداد والخدمات التي تقوم حالياً بتولي كل عمليات المناولة لمنتجات بروج المعبأة وغير المعبأة وتحميلها في الحاويات في الرويس».

وقّع العقد أحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج)، والكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، على هامش مشاركتهما في معرض عرب بلاست 2019، بمركز دبي التجاري العالمي.