«الإمارات» تعيّن 10 مواطنين لإدارة عملياتها بالمنطقة وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات تعيين 10 مواطنين في مناصب رئيسة لإدارة عملياتها التجارية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

وتؤكد التعيينات التزام الناقلة بتعزيز استراتيجيتها التجارية على المدى البعيد في هذه الأسواق، والتزامها بإتاحة المجال أمام الشباب المواطن لتولي مناصب قيادية رئيسة، سواءً بترقية العاملين في المقر الرئيس أو بإجراء التنقلات في صفوف مديري المحطات الخارجية. وباشر جميع المديرين الجدد مهامهم أول من أمس (الأحد 6 يناير).

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: الخبرات التجارية والمعرفة المتعمقة في السوق التي يتمتع بها المواطنون العاملون ضمن الفريق التجاري ضرورية لتعزيز عمليتنا ومبادراتنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

وسوف تسهم هذه الخبرات في دعم مبادراتنا التجارية وتحقيق مزيد من فرص نمو أعمالنا وجذب مزيد من العملاء.

وأصبح محمد لوتاه مديراً لطيران الإمارات في الأردن. وكان بدأ عمله في طيران الإمارات عام 2016 كمدير دعم تجاري في الرياض والكويت. وعُيّن طارق المطوع مديراً لمكتب طيران الإمارات في الكويت. وكان التحق بالعمل لدى الناقلة منذ 8 أعوام، وشغل عدة مهام في الهند والبحرين وقطر.

وتولى حمد العلي إدارة عمليات طيران الإمارات التجارية في البحرين. وكان بدأ عمله في طيران الإمارات عام 2013 كمدير دعم تجاري في جنوب أفريقيا وإثيوبيا، وتولى بعدها إدارة العمليات في زامبيا حيث أشرف على الأنشطة التجارية في تلك السوق.

وأصبح عمر بوشليبي مديراً لمكتب طيران الإمارات في سلطنة عُمان. وكان بدأ عمله في طيران الإمارات عام 2014 ضمن برنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية، وعمل في اسطنبول ومومباي، وأصبح بعد ذلك مدير دعم تجاري في بنغلادش.

وعُيّن ناصر بحلوق مديراً لطيران الإمارات في زيمبابوي. وانضم ناصر إلى برنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية عام 2015، وتم اختياره لإدارة أنشطة الناقلة التجارية في مدينة ينتشوان الصينية ويانغون في ميانمار حيث دعم أنشطة إطلاق خدمة جديدة ربطت بين دبي والعاصمة الكمبودية بنوم بنه مع التوقف في يانغون.

وتولى خلفان السلامي إدارة عمليات طيران الإمارات في السودان. وكان قد التحق ببرنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية عام 2015، وعمل في مدريد، وشغل مؤخراً منصب مدير دعم تجاري في الكويت.

وعُيّن مروان المري مديراً لطيران الإمارات في الرياض. وشغل مروان في السابق منصب مدير دعم تجاري في المدينة المنورة. وأصبح فهد البستكي مديراً لطيران الإمارات في الدمام. وبدأ فهد مسيرته المهنية مع الناقلة عام 2015، وعمل مدير دعم تجاري في جنوب أفريقيا وزمبابوي.

وتولى سعيد خليفة بن سليمان منصب مدير أول طيران الإمارات لمنطقة أبوظبي والعين. وشغل سعيد سابقاً منصب مدير إقليمي للمنطقة الشرقية (الرياض والدمام) في السعودية.

وعيّن عمر البنا مديراً لطيران الإمارات لمنطقة الشارقة والمناطق الشمالية. وبدأ عمر مسيرته المهنية مع طيران الإمارات عام 2006، حيث سبق أن تولى إدارة العمليات التجارية في أثيوبيا وتونس والأردن ومبيعات الناقلة في الإمارات وإدارة العمليات التجارية في الكويت والعراق.