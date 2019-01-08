«بارك حياة دبي» يدعم منشآته بافتتاح «لاجون»

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق «بارك حياة دبي» عن افتتاح أحدث إضافاته الجديدة المتمثلة ببحيرة بطول 100 متر تؤدي إلى شاطئ خاص، مع إطلالة على الخور وأفق مدينة دبي الأيقوني.

حيث افتتحت أبوابها تحت مسمى «لاجون» الأحد الماضي. وستقدم «لاجون» ملاذاً مثالياً مفعماً بالهدوء والاسترخاء على الشاطئ في خور دبي، بعيداً عن ازدحام المدينة، حيث سيتسنى للضيوف الاستمتاع بتجربة استثنائية، يوفرها التصميم المعماري للمنتجع والبيئة المحيطة به.

كما توفر للضيوف طيفاً واسعاً من وسائل الراحة، ابتداءً من الكراسي الأنيقة للاستلقاء تحت أشعة الشمس، وصولاً للشرفات العصرية والأكواخ الخاصة، المحاطة بإطلالة ساحرة على مياه البحيرة الصافية والخور المجاور وأفق المدينة، بينما ستكمل أطباق المطبخ المتوسطي من تجربة البحيرة لتجعل منها مقصداً مثالياً للاسترخاء والسكينة.