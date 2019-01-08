إطلاق وثيقة «تأمين المساعدة في السفر الطارئ» الأولى من نوعها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعاونت شركة الاتحاد للتأمين، المتخصصة في مجال توفير منتجات التأمين التي تركز على العملاء للأفراد والشركات، مع شركة شرف للصرافة، وهي وجزء من مجموعة شرف في دولة الإمارات، لتقديم «تأمين المساعدة في السفر الطارئ»، وهي أول وثيقة تأمين سفر من نوعها يتم إطلاقها في الإمارات وهي جزء من برنامج الولاء لعملاء شرف للصرافة: أسرتي.

وتمنح هذه الوثيقة كميزة مجانية لأعضاء برنامج أسرتي حيث تقدم تذاكر طيران ذهاباً وإياباً في حالات الطوارئ. وبالرغم من أن هذا المنتج صمم خصيصاً لذوي الياقات الزرقاء، الذين تشكل تكلفة تذكرة الطيران عبئاً عليهم، لكن يمكن لأي عضو في برنامج أسرتي الاستفادة منه. قامت شركة شرف للصرافة بتغطية قيمة الوثيقة بالكامل بالنيابة عن الأعضاء.

وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «إننا وترسيخاً لسياستنا بتقديم حلول تأمينية مبتكرة تهم العميل وتقدم له أكثر من مجرد حماية تأمينية، فإننا طورنا المنتج الجديد لنمّكن المستفيد من الوصول إلى مقصده عند حدوث طارئ».

وقال راجيش ج. ك، الرئيس التنفيذي لشركة شرف للصرافة:«عادة ما تتعرض العائلات للعديد من الحالات الطارئة، ويعتبر برنامج أسرتي طريقتنا لتقدير جميع فئات عملائنا حيث يقدم من بين العديد من المزايا الأخرى، تذاكر طيران مجانية في حالات الطوارئ التي تساعد ذوي الياقات الزرقاء بشكل خاص حيث انهم يعيشون في قلق مستمر من الزيادة في المصاريف في حال حدوث أي طارئ في وطنهم. تعزي زيادة عدد أعضاء برنامج أسرتي، والذي بلغ عدد اعضائه ما يقارب من 30,000 عضو في غضون أشهر قليلة، إلى توصيات العملاء فقط»

وقال كمال ديب تشابرا رئيس التأمين على الحياة والتأمين المصرفي ومنتجات الأفراد في الاتحاد للتأمين: «أطلقنا هذا المنتج بعد أن توصلنا من خلال أبحاثنا إلى أن العديد من أفراد شريحة العمال من ذوي الياقات الزرقاء يجدون صعوبة في تحمل كلفة تذاكر الطيران في حالة الطوارئ».

وقال سوريش كومار، رئيس العمليات لشركة شرف للصرافة: يمكن الاستفادة من مزايا هذا المنتج من خلال التسجيل في برنامج أسرتي في أي فرع من فروع شرف للصرافة في الإمارات.

مزايا

يتم تعويض المؤمن له، العضو في برنامج أسرتي، بتذكرة طيران ذهابًا وإيابًا إلى وطنه الأم في حالة الوفاة العرضية لأحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى (الوالدين أو الزوجة أو الأبناء). بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه الوثيقة لأقارب المؤمن له في البرنامج تذكرة طيران ذهاباً وإياباً إلى الإمارات في حال تعرض عضو البرنامج لحادث يستدعي إقامته في المستشفى للعلاج.