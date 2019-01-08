ربط برنامجي ولاء «كونستانس» و«الاتحاد للطيران»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات ربط برنامج الولاء الخاص بها مع برنامج ولاء «ضيف الاتحاد»، التابع للاتحاد للطيران.

وبذلك يبدأ الأعضاء عام 2019 مع باقة من النشاطات الزاخرة بالتشويق، والحصول على رصيد لعطلاتهم المقبلة. سيتمكن أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» من اكتساب أميال على كل الإقامات المؤهّلة في مجموعة كونستانس للفنادق والمنتجعات. كما سيحصل الأعضاء المحظوظون على حسم بنسبة 10% في كل المطاعم والاستراحات في الفنادق والمنتجعات.

للاستفادة من هذا العرض، يجب على أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» أن يذكروا رقم عضويتهم عند الحجز أو في أي وقت خلال إقامتهم. علاوةً على ذلك، سوف يستفيد أعضاء الفئة الذهبية وفئة النخبة الذهبية في برنامج «ضيف الاتحاد» من ترقيات مجانية، وتسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخرة (حسب التوافر).