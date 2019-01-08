«هاربورفست» تضخ 185 مليون دولار مع «إنفستكورب» في الشركات التكنولوجية

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الاستثمارية التابعة لإنفستكورب، والمتخصصة في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأوروبية متوسطة الحجم، أمس، عن نجاحها في نقل شركتيها المتبقيتين ضمن محفظتها الاستثمارية في «صندوق التكنولوجيا الثالث» التابع لها، والبالغة قيمتهما المجمعة 185 مليون دولار، إلى صندوق تكميلي جديد، تحت اسم «صندوق إنفستكورب الثانوي 2018»، المدعوم من شركة «هاربورفست».

وبعد إبرام هذه الصفقة، سيتمكن إنفستكورب من رفع قيمة الشركتين، وذلك بضخ رأسمال على مدار فترة استثمار إضافية. وبإتمام هذه الصفقة، التي حظيت بالدعم الكامل من قبل المستثمرين، حقق «صندوق التكنولوجيا الثالث»، منذ تأسيسه، أداءً عالياً، مقارنة بأفضل الصناديق المماثلة.

نشاط

وتركز شركة «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، على الاستثمار في الشركات الأوروبية السريعة النمو المملوكة لمؤسسيها، والتي تتطلب استثمارات في رأسمالها، تتراوح بين 25 و50 مليون دولار. وقد نجح فريق الاستثمارات التكنولوجية في «إنفستكورب».

في كسب سمعة قوية، وبناء مكانة رائدة في مجال الاستحواذ على شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، وتحديداً الشركات العاملة في مجالات البيانات والتحليلات وأمن تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الخدمات المالية وحلول الدفع، حيث نجحت منذ عام 2001، في جمع مساهمات تتجاوز 1.5 مليار دولار، لتمويل استثماراتها في هذا المجال.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب، والشريك الإداري في مجموعة الصناديق الاستثمارية «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»:

«سجّل صندوق الاستثمارات التكنولوجية الثالث، أداءً قوياً خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد التزام «هاربورفست»، قناعتها الكبيرة بإمكاناتنا، كأحد أبرز المستثمرين في قطاع الشركات متوسطة الحجم في أوروبا. ونتطلع إلى العمل مع فريق عملهم، لتعزيز نموّ هذه الاستثمارات المتبقية، ومواصلة تحقيق عائد استثماري قوي».

من جانبه، قال غريغ سيسيلسكي مدير أول في شركة «هاربورفست»: «يتمتع «إنفستكورب» بخبرة طويلة، وإمكانات متميزة في مجال إدارة الاستثمارات، ويسرنا التعاون معاً في هذا المشروع الجديد. ونحن على قناعة بأن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية متوسطة الحجم، ينطوي على إمكانات كبيرة لتحقيق أداء عالٍ.