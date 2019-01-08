«مصدر» توسع استثماراتها بمصر والمغرب والأردن

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

قال محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن «مصدر» لديها خطط لتوسيع استثماراتها في مصر والمغرب والأردن عبر مشاريع جديدة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، متوقعاً نمو أعمال الشركة في خانة العشرات بدعم رئيس من زيادة الطلب على الطاقة المتجددة حول العالم.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس: إن الشركة تفخر باستضافة الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وبفضل التزام الإمارات تجاه جهود الاستدامة، ودعم مبادلة للاستثمار، والتعاون مع مختلف الأطراف وشركائنا الاستراتيجيين ووسائل الإعلام، ومشاركة مختلف أطياف المجتمع المحلي، بات الحدث واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم.

وتابع: إن هناك العديد من القطاعات ومن ضمنها شركات ناشئة، تلتزم اتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز جهود الاستدامة مستفيدة من التطور التكنولوجي والتسارع التقني وقدرتهما على إحداث التغيير.

، مشيراً إلى أن مصدر تدرك أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات، وهي مهمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة المتجددة، فعبر التزام الجميع بقضايا الاستدامة يمكننا تحقيق تقدم ملموس في الحد من ظاهرة التغير المناخي.

واستبعد وجود خطط لطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في سوق الأسهم مشيراً إلى أن الشركة لديها مستويات سيولة جيدة وكافية، إلى جانب وجود شراكات استراتيجية لتأمين التمويلات لمشروعات الشركة المختلفة. وأوضح أن الشركة قد تصدر مزيداً من الصكوك الخضراء إذا كان هناك حاجة لذلك، فضلاً عن التخطيط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة القادمة.