مبادرة «بيرل» تطلق 65 فعالية و43 دراسة لتطوير الحوكمة المؤسسية

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمد مجلس محافظي مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، خطة عمل المبادرة للعام الحالي عبر إطلاق 65 فعالية ونشر 43 دراسة وتقريراً بهدف تطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية وإلهام الشركات لإحداث التغيير الإيجابي، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بعد تعيين مجلس المحافظين الجديد.

وتشمل خطة العمل، توسيع نطاق البرامج الحالية المختصة بالحوكمة المؤسسية، وتعزيزها مثل برنامج أفضل الممارسات في مكافحة الفساد، والتنوع الوظيفي في القيادات العليا بالشركات، والحوكمة المؤسسية في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة المؤسسية في القطاع التكنولوجي، والحوكمة في بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي.

كما تتضمن الخطة، إطلاق برنامج الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية، مع التركيز بشكل خاص على تخطيط تعاقب الموظفين، والدور الذي سيلعبه أعضاء الجيل المقبل في سياق الأعمال التجارية العائلية.

وأطلقت مبادرة «بيرل» العام الماضي 23 تقريراً، تتضمّن 19 مصدراً للبيانات و4 منشورات، كما نظّمت 25 ورشة عمل في 8 مدن بمنطقة الخليج، مستهدفة محاور عدّة منها تمكين المرأة في بيئة العمل، والأعمال الخيرية للشركات، ونزاهة الأعمال.

وتعقد مبادرة «بيرل» 4 اجتماعات ريع سنوية لمجلس المحافظين في العام بهدف مناقشة واعتماد استراتيجيتها وخطة عملها وميزانيتها، حيث اجتمع المجلس في الإمارات لاستعراض أبرز إنجازات مبادرة «بيرل» في العام الجاري، واعتماد خطة عملها للعام المقبل، كما حدد المجلس 14 مارس 2019 موعداً لاجتماعه ربع السنوي المقبل في البحرين.

ويتمتع أعضاء المجلس الجدد بخبرات عملية في قطاعات مختلفة بالمنطقة. ويضم مجلس محافظين مبادرة «بيرل» 16 عضواً يمثلون دول التعاون من بينهم معضد العجمي المدير العام ورئيس المستشارين القانونيين في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وباتريك شلهوب الرئيس التنفيذي المشارك في مجموعة شلهوب، وجمال فخرو شريك مدير في شركة «كي بي إم جي».

وبشار عبيد الرئيس التنفيذي في شركة «أرامكس»، وهاني أشقر الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وسامر خوري رئيس «شركة اتحاد المقاولين»، وحميد جعفر رئيس مجلس إدارة «مجموعة الهلال»، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للمشاريع»، وأيمن تمر رئيس مجلس الإدارة وشريك إداري في «مجموعة تمر».