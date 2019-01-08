استشارات «سفلز» تنجز عملية الاندماج مع «كلاتونز الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سفلز» للاستشارات العقارية أمس، تجديد هويتها المؤسسية الخاصة بأعمالها في الشرق الأوسط، وذلك عقب عملية الاستحواذ على شركة «كلاتونز الشرق الأوسط» في 31 مايو 2018.

وكانت الشركة، التي انحصر تواجدها سابقاً بشركائها في الشرق الأوسط، أتمت عملية اندماج ناجحة استمرت طوال 6 أشهر مع شركة الاستشارات كلاتونز الشرق الأوسط، التي تمتلك باعاً طويلاً في المنطقة وذات حضور راسخ فيها، وستكمل أعمالها اليوم تحت اسم «سفلز».

وستقدم «سفلز» أعمالها ضمن 5 بلدان في الشرق الأوسط، بما فيها البحرين ومصر وعمان والسعودية والإمارات انطلاقاً من 7 مكاتب تضم 230 موظفاً، لتكون بذلك شركة الاستشارات العقارية ذات الحضور الجغرافي الأوسع في المنطقة. كما ستعمل «سفلز» على توسيع فرقها العاملة بتعيينات جديدة.

وستعزز «سفلز» عرض أسواق رأس المال العالمي من خلال العمل بشكل وثيق مع العملاء في الشرق الأوسط، لتمكينهم من الوصول إلى وجهات الاستثمار المميزة عالميا بفضل شبكة مكاتبها. وستعمل على توسعة أعمالها لإدارة العقارات بالمنطقة مع التركيز على الأصول التجارية. كما تعمل على التوسع في أسواق ستشهد زيادة في الطلب على الخدمات العقارية الاحترافية، بما فيها السعودية ومصر.