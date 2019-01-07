توقعات بانتعاش أسواق الإمارات 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسواق الأسهم في الإمارات انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وذلك على خلفية المؤشرات الإيجابية القوية للاقتصاد الكلي إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية.

وقال فيصل حسن، رئيس قسم بحوث الاستثمار لدى شركة «كامكو انفستمنت» في تقارير صحفية: «نتوقع أن تتعافي أسواق الأسهم في الإمارات، خاصةً في دبي، على نحو ملحوظ خلال 2019، وإقبال على شراء الأسهم فيم القطاعات المعروفة تقليدياً بقوتها في الإمارة كالبنوك، شركات الإنشاء والشركات العقارية. ونعتقد أن الموجة التصحيحية التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي قد روعيت بالفعل في الاعتبار عند توقع اتجاهات الأسواق للعام الجاري».

وأضاف بقوله: «ويحظى هذا التوقع بدعم قوي من جانب المستثمرين الإماراتيين المتوقع أن يتجهوا في 2019 إلى شراء أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة في القطاعات الرئيسة المذكورة أعلاه». وبدورها، توقعت ليني أسعد، شريكة في شركة «آلايد انفيستمنت بارتنرز»، أن يشهد القطاع المصرفي بصفة خاصة انتعاشاً كبيراً على المدى القريب. وقالت أن القطاع المصرفي المحلي يتداول حالياً بمستويات شديدة الجاذبية في أسواق الأسهم المحلية.