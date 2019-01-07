توزيع تعاون بين مجموعة عيسى صالح القرق و«بتروناس لزيوت التشحيم»

المصدر: دبي- البيان

وقعت مجموعة عيسى صالح القرق، بدبي اتفاقية تعاونٍ جديدة مع شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم المملوكة بالكامل لشركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس، لتوزيع مجموعةٍ واسعة من مواد وزيوت تشحيم محركات السيارات في الإمارات بحلول الربع الأول 2019.

وقال عبدالله القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق: نثق بأن شراكتنا مع شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم ستساهم في تعزيز قيمة محفظتنا الواسعة من العلامات التجارية الدولية، بالإضافة إلى توفير مجموعةٍ جديدة ومتكاملة من أفضل زيوت ومواد التشحيم في سوق الإماراتيّة.

وقال أندرياس ديجيس رئيس قسم الأعمال الإقليمية بشركة بتروناس لزيوت التشحيم للمنطقة: نؤكد حرصنا على ترسيخ حضورنا في الإمارات لأننا ندرك أهميتها كمركز إقليمي وسوق مبتكرة.