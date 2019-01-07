81.4 مليون مسافر عبر مطار دبي في 11 شهراً بنمو %1.3

المصدر: دبي- البيان

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 81.4 مليوناً خلال 11 شهراً من 2018 بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي تعامل مع 6.89 ملايين مسافر في نوفمبر الفائت بانخفاض طفيف نسبته 0.8% مقارنة مع نوفمبر 2017.

وتعامل نظام مناولة الحقائب في المطار، الذي يعتبر الأحدث والأطول من نوعه في مطارات العالم بطول يصل إلى 175 كيلومتراً تعامل مع 5,8 ملايين حقيبة في نوفمبر بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة مع نوفمبر 2017.

وذكر التقرير، أن وقت إنجاز إجراءات المسافرين انخفض بنسبة 45% في نوفمبر 2018 بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسّرِع مرور العملاء عبر نقاط الجوازات، وأيضاً العديد من التحسينات التي أجراها المطار لرفع كفاءة الخدمات.

أهم الوجهات

واحتفظت الهند بمكانتها كأكثر الوجهات مقصداً، حيث سجلت 1.03 مليون مسافر خلال نوفمبر، بينما صعدت السعودية مرتبة لتحل في المرتبة الثانية مسجلة 509.4 آلاف مسافر، تلتها المملكة المتحدة بـ466.4 ألفاً. ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة الولايات المتحدة بـ235.5 ألف مسافر، والصين 189.4 ألف مسافر.

وبالنسبة للمدن، أظهر التقرير تصدر لندن أكثر الوجهات تعاملاً مع المطار، حيث سجلت 275 ألف مسافر في نوفمبر، بينما جاءت مومباي في المرتبة الثانية بعدد 221.8 ألفاً، ثم مدينة نيودلهي 183.5 ألفاً. واحتفظت أميركا الشمالية بمكانتها كأسرع المناطق نمواً بنسبة 6.9%، تلتها أفريقيا بنسبة 6.8%، ودول أوروبا الشرقية بنسبة 4.6%.

حركة الطائرات

وتعامل مطار دبي مع 33 ألف رحلة في نوفمبر بانخفاض 1.2% عن نوفمبر 2017، وبلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة 216 مسافراً، محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5%. ووصل إجمالي عدد الرحلات التي تعامل معها المطار بين يناير ونوفمبر 2018 إلى 373.2 ألفاً بانخفاض 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، أي بمعدل 1120 حركة يومياً.

شحن

تعامل مطار دبي الدولي مع 237.5 ألف طن من البضائع في شهر نوفمبر بارتفاع 0.6% عن نوفمبر 2017 ليصل إجمالي حجم البضائع بين يناير ونوفمبر 2018 إلى 2.4 مليون طن بانخفاض 0.8% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.