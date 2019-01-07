تدشين مجمع اللدائن البلاستيكية في «خليفة الصناعية»

المصدر: دبي-البيان

دشنت موانئ أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، «مجمع اللدائن البلاستيكية» في مدينة خليفة الصناعية، بطاقة إنتاجية 300 -400 ألف طن من المنتجات البلاستيكية سنوياً، ويوفر المجمع 7 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم بنحو 2,5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2025.

وتم إطلاق المشروع خلال معرض «عرب بلاست 2019»، المتخصص في صناعة البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي يقام في «مركز دبي التجاري العالمي» حتى 8 يناير 2019.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الصادرات لهذا القطاع تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، ويعمل المجمع الجديد على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في تطوير أحدث ابتكارات الاستدامة والتكنولوجيا في مجال الصناعات البلاستيكية.

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «ستساهم المدينة في الارتقاء بمكانة أبوظبي كأحد المراكز العالمية لتحويل اللدائن البلاستيكية». وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «تشكل أبوظبي الموقع الأمثل لشركات تحويل اللدائن البلاستيكية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية الدولية».