دبي وأبوظبي تتصدران إقليمياً في جودة الحياة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

حصدت إمارة دبي المركز الأول إقليمياً ضمن مؤشر مؤسسة نامبيو لجودة الحياة لعام 2019، بينما حلت أبوظبي في المركز الثاني على نفس المؤشر.

وحققت دبي 174.04 نقطة وإمارة أبوظبي 172.29 نقطة من أصل 200 نقطة في المؤشر. كما سجلت دبي 133.54 نقطة وأبوظبي 106.6 نقاط في المؤشر الفرعي للقوة الشرائية، ما يضعهما أيضاً في الترتيب الأول والثاني إقليمياً، وضمن الأفضل عالمياً.

وجاءت كانبرا (أستراليا) الأولى واندهوفن (هولندا) الثانية على المؤشر الذي يضم 226 مدينة عالمياً.

ويعتمد مؤشر جودة الحياة السنوي الصادر عن «نامبيو» على فئات فرعية تشمل الأمان والرعاية الصحية وتكلفة المعيشة ونسبة عائدات الاستثمارات العقارية وزمن التقاطر للسيارات (المؤشر المروري) ومؤشر التلوث والمؤشر المناخي.

وتعد «نامبيو» من أكبر المؤسسات الدولية لقواعد البيانات عن المدن والدول في أنحاء العالم.

وتوفر المؤسسة بيانات ومعلومات عن مستويات المعيشة بما فيها التكلفة والمؤشرات العقارية والصحة والمرور ومعدل الجريمة والتلوث.

ويصنف المؤشر جودة المعيشة في مدن ودول العالم على أساس الفئات المذكورة سابقا، وبناء على أسعار وبيانات تم جمعها من 6589 مدينة في العالم خلال العام الجاري.