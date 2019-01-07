مجمّع دبي الصناعي يفتتح مركز «سافاير مول» لتجارة التجزئة

المصدر: دبي- البيان

افتتح مجمّع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمّعات الصناعية في دبي، والعضو في مجموعة تيكوم، أول مراكزه التجارية «سافاير مول»، رسمياً، والذي سيسهم في تلبية احتياجات المقيمين في المنشآت العاملة ضمن هذه الوجهة المتنامية.

ويعدّ مركز «سافاير مول» الجديد، أول مشروع ينجزه مجمّع دبي الصناعي، بالتعاون مع شركة «سافاير للاستثمارات»، باستثمارات تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، وبمساحة تصل إلى 215 ألف قدم مربعة، مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم.

حضر مراسم الافتتاح، عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، ونجيب كديري، ومحمد علي نوشولي، أعضاء إدارة شركة «سافاير للاستثمارات».

وقال سعود أبو الشوارب: «لا يتوقف افتتاح مركز سافاير مول الجديد، عند خدمة خططنا الطموحة، لجعل مجمّع دبي الصناعي مركزاً مجدياً لاستثمارات الأعمال فقط، بل يعكس أيضاً التزامنا تجاه المجتمع، ورؤيتنا الخاصة نحو مراكز التسوق المجتمعية، التي تسهم بدور مهم في تحسين جودة حياة المقيمين داخل وجهتنا، وتنسجم مع أهدافنا الرامية لتوفير الفرص لسكان مجمّعاتنا، وإتاحة المجال أمامهم لقضاء أوقات مميزة خلال إقامتهم. ونحن ملتزمون بتوفير المراكز التجارية المجهزة، والخدمات الأفضل لهم في هذا الإطار».