«غلفتينر» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً للعمليات في المجموعة

المصدر: دبي- البيان

عيّنت «غلفتينر»، أكبر شركة خاصة ومستقلة في العالم لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، فريد كاستونغواي رئيساً تنفيذياً جديداً للعمليات في المجموعة. ويعد التعيين خطوة مهمة تعكس طموحات «غلفتينر» المتواصلة لتعزيز محفظتها المتنامية من الموانئ والخدمات اللوجستية حول العالم.

وقال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «غلفتينر»: سيتولى كاستونغواي مهمة قيادة فريق عمل شركتنا في المنطقة لتعزيز معايير الجودة لدينا، وضمان الوفاء بالتزامنا بتوفير أفضل الخدمات لقطاع الخدمات اللوجستية المزدهر في الأسواق التي نعمل بها.

وقال فريد كاستونغواي: حققت عمليات غلفتينر تقدماً كبيراً بالفعل، نظراً إلى رؤيتها الثاقبة للعمل في الشرق الأوسط، واستراتيجيتها القوية للتوسع العالمي.