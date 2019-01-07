«أبراج» تقترب من بيع 66% من «كيه - إلكتريك»

المصدر: دبي-أشرف رفيق

اقتربت شركة أبراج من الاتفاق مع الحكومة الباكستانية على بيع 66% من شركة كيه - إلكتريك التي تتخذ من كراتشي مقراً لها، لمجموعة صينية.

ويجري التفاوض على الصفقة التي توقفت بسبب الحاجة إلى موافقة الهيئات التنظيمية، وذلك وفقاً لمسؤولين في أبراج على علم بالصفقة. وتعد الصفقة أكبر مصدر للنقد للدائنين لشركة أبراج. وأضاف مسؤول تنفيذي في أبراج إن هناك زخماً وقوة دفع أكثر من ذي قبل.

وكانت شركة شانغهاي للطاقة الكهربية قد عرضت شراء «كيه - إلكتريك» قبل عامين مقابل 1.8 مليار دولار، ما يعود على شركة أبراج بقيمة 450 مليون دولار (حسب النسبة)، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وتتفاوض الشركات المسؤولة عن إعادة هيكلة أبراج لبيع أصول لاسترداد 1.1 مليار دولار من الديون المستحقة على مجموعة أبراج.