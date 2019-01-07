«أربورغ الألمانية» تحتفل بمرور 10 سنوات من النجاح في «راكز»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

احتفلت شركة أربورغ الألمانية العالمية لماكينات تصنيع اللدائن البلاستيكية مؤخراً بمرور 10 سنوات على افتتاح فرعها في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز». وأقامت الشركة احتفالية كبيرة في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بمقرّ الشركة الرئيسي في ألمانيا، وكبار عملائها وشركائها الاستراتيجيين.

وحرص رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز على الانضمام إلى الحضور في هذا الحفل، تأكيداً منه على احتضان راكز لشركة أربورغ، والدعم القوي الذي تتلقاه منها.

وقال جوتشيم برانز، المدير العام لفرع شركة أربورغ في رأس الخيمة: في عام 2008، أسسنا فرعاً للشركة في راكز مستهدفين من وراء ذلك الارتقاء بمستوى الدعم الذي نقدمه لعملائنا في دول الخليج العربي قبل عمليات البيع وبعدها على حدٍ سواء. قد نجحنا في تحقيق ما كنا نسعى وراءه، وبات فرعنا في راكز ركناً رئيسياً من عمليات أربورغ الشاملة. وأضاف: أثبتت راكز جدارتها القوية بالسمعة الطيبة؛ حيث من السهل إنشاء الأعمال بها.

وأكد رامي جلال حرص راكز على توجيه كل جهودها نحو خلق بيئة مثالية تناسب جميع الشركات والمشروعات بشتى أنواعها.