إنجاز برج بريتوني في الربع الأول من 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بريتوني العقارية الانتهاء من مشروع «دبي ستار» بعد 4 سنوات من تخلي مطور العقار السابق عن المشروع الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.

وتمت إعادة تسمية البرج المكون من 45 طابقاً، والذي يقع في مجمع «جيه إل تي»، باسم «برج بريتوني» ويضم حوالي 554 وحدة تغطي ما مجموعه 600 ألف قدم مربعة من المساحات السكنية والتجارية الرئيسة.

وسيكون برج بريتوني جاهزاً في الربع الأول من 2019. كان مشروع «دبي ستار» السابق وصل إلى نسبة تقدم في مرحلة البناء بلغت 38٪، وفي عام 2014 جاءت مجموعة بريتوني لإنقاذ المشروع وضخ أكثر من 50 مليون درهم، لإعادة إحيائه. وقال إرنستو بريتوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريتوني: ما قمنا به جاء بناء على ثقتنا بسوق العقارات في دبي.