توقيع مذكرة لافتتاح أكبر متاجر «شرف دي جي» بأبوظبي في «ريم مول»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «الفروانية للتطوير العقاري»، التي تتولى أعمال تطوير مشروع «ريم مول» في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شرف دي جي»، المتخصصة في مجال الإلكترونيات، لافتتاح أكبر متجر «شرف دي جي» بأبوظبي في «ريم مول».

وتبلغ المساحة الإجمالية لمتجر الإلكترونيات المرتقب 36,01 ألف قدم مربعة، وسيكون المتجر الوحيد للعلامة في جزيرتي الريم والمارية والمناطق المجاورة لهما، كما سيقدم مجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف الجوالة وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية.

ومن المقرر أن يصبح متجر «شرف دي جي» المرتقب المتجر الرئيس للمدينة وجزءاً أساسياً من عروض التجزئة في متاجر الإلكترونيات ضمن المول، حيث يُعتبر أحدث شركات التجزئة الكبرى التي تنضم إلى المشروع البالغ تكلفته 1.2 مليار دولار، إلى جانب كارفور وماجد الفطيم ومجموعة لاند مارك ومجموعة دبي القابضة ومجموعة أزاديا وغيرها من المجموعات الكبرى.

وشركة الفروانية للتطوير العقاري، هي مشروع مشترك بين شركة «أجيليتي» الكويتية، وشركتها التابعة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، والشركة الوطنية العقارية.

وستتيح الوجهة الممتدة على مساحة 2.9 مليون قدم مربعة مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه العائلية من خلال 450 متجراً يركز على العملاء، بما في ذلك أكثر من 100 متجر للمأكولات والمشروبات ومحفظة متنوعة من منصات الترفيه والتعليم.

ومن المنتظر أن يحتضن «ريم مول» كذلك أكبر منتزه داخلي لألعاب الثلج في المنطقة على امتداد 125 ألف قدم مربعة من الألعاب وتجارب الترفيه الفريدة المخصصة لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك التزلج على الجليد والتدحرج ضمن كرات شفافة، والتزحلق على متن الزحافات.