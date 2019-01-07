1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار من خلال 83 إجراء.

وتم تسجيل 72 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و58 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليوناً بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليوناً في منطقة المركاض ومبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 281 مليوناً، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين، والثالثة المركاض بمبايعة قيمتها 11 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليوناً بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين بمنطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين في منطقة الوصل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 12 مليوناً، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 3 ملايين، والثالثة برج خليفة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.1 مليار منها 34 رهن أراض بقيمة 1.05 مليار و49 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليوناً أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 990 مليون، ورهن بمنطقة الكرامة بقيمة 34 مليوناً.